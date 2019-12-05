Почти две тысячи сирот обрели новые семьи в Подмосковье

Москва, 5 декабря. Почти две тысячи сирот нашли семьи в Московской области с начала 2019 года, сообщили в областном Минобразования.

Глава ведомства Ирина Каклюгина уточнила, что в замещающие семьи направлены 1887 детей. В регионе насчитывается более 4,1 тысячи таких семей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этом году появилась 341 новая семья. Будущие родители проходят специальный курс, им рассказывают, как решаются юридические вопросы, с ними работают психологи.

Министр добавила, что школы приемных родителей помогают людям взять ребенка на воспитание. Они поддерживают замещающие семьи на всех этапах.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья выделили более 100 млн рублей на покупку школьной формы для детей из многодетных семей.