Москвичам рассказали, как начать свой бизнес

Москва, 5 декабря. Ежедневно в столице регистрируются 450 предпринимателей, заявил замглавы департамента инновационного развития Москвы Александр Исаевич.

Малый и средний бизнес, в том числе кафе и рестораны, кофейни, приносят доходы в казну города. По последним данным, в Москве более 730 тыс субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 12,5% больше показателей по всей стране.

Исаевич порекомендовал начинающим бизнесменам пройти обучение. Для ИП доступно 11 видов субсидий, некоторые могут получить льготы при открытии бизнеса по франшизе, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве состоялся форум финансовой грамотности для женщин «Стань богатой». Для тех, кто интересуется бизнесом и хочет начать свое дело, провели образовательные мастер-классы.