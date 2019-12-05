ВДНХ разыгрывает бесплатные билеты на каток

Москва, 5 декабря. Один из самых крупных катков Москвы разыгрывает бесплатные билеты. Получить их могут авторы трогательных новогодних пожеланий.

Послание можно написать на открытке с изображением ВДНХ и опустить в специальные ящики, которые находятся на территории выставки. Фото с открыткой нужно опубликовать в Instagram с хештегом #зимажеланий.

Самые красивые послания 15 декабря появятся на официальных страницах ВДНХ в соцсетях, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на время проведения рождественского фестиваля изменится схема движения. Некоторые улицы станут пешеходными.