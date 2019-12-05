Центр Москвы станет пешеходным в дни фестиваля «Путешествие в Рождество»

Москва, 5 декабря. Схема движения изменится в центре столицы в период новогодних праздников, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

С 28 декабря по 6 января пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». В связи с этим станут пешеходными Тверская улица, Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд.

Автомобилисты не смогут проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам, пишет издание «Вечерняя Москва».

С 23 ноября в Москве заработали городские катки, крупнейшими из них стали зоны для катания в Парке Горького и на ВДНХ. Мэр российской столицы Сергей Собянин пригласили горожан и гостей города на катки.

Для нескольких категорий граждан, в том числе пенсионеров и детей из многодетных семей, сделали льготные билеты на катки.