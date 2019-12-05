Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре

Москва, 5 декабря. Гидрометцентр РФ предупредил жителей Москвы о надвигающемся порывистом ветре. Сегодня на дорогах столицы действует желтый уровень опасности.

В течение дня в Москве ожидаются небольшие осадки, температура воздуха поднимется до +4 градусов. Ветер западный, до 12 м/с. Однако в ночь на пятницу температура в столице опустится до нуля, а порывы ветра достигнут 15 м/с.

Тем временем в Подмосковье температура воздуха будет колебаться от -1 до +4, а ночью опустится до -2, сообщает ТАСС.

Ранее синоптики обратили внимание на то, что обычно за зиму в Москве проходит около 10 потеплений, однако в этом году их количество увеличится в 1,5 раза. Необычно теплое начало зимы ожидается на всей европейской части России. В конце недели западный ветер принесет осадки, снег станет слякотью.