Москвичей начнут штрафовать за парковку на стоянках для спецтехники

Москва, 5 декабря. Нелегальная парковка на площадке для пожарной спецтехники (а также на газоне) будет наказываться штрафом в три тысячи рублей. Как сообщила пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь, нововведение вступит в силу 5 декабря на нескольких участках в центре Москвы.

Она рассказала, что программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» заработает в восьми столичных дворах Центрального административного округа столицы по просьбам местных жителей.

«Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории. С помощью «Помощника Москвы» можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне», — рассказала она.

По ее словам, данная инициатива является пилотным проектом, который запущен департаментом транспорта Москвы вместе с префектурой ЦАО и Управлением по ЦАО ГУМЧС России по Москве.

Писарь рассказала, что городская администрация получает множество обращение от москвичей, которые сообщают о неправильно припаркованных автомобилях, которые машет проезду машин экстренных служб, а также проходу жителей. Пилотный проект будет запущен в тех дворах, где было зарегистрировано больше всего нарушений.

«Нововведение поможет повысить безопасность пешеходов и детей, а также исключить ситуации, когда личные автомобили перекрывают проезд машине скорой помощи и пожарной машине», — объяснила она.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы появилась информация о том, что возле станций Московских центральных диаметров (МЦД) «Лианозово», «Волоколамская», «Кунцевская», «Беговая», «Дегунино» и «Царицыно» открылись перехватывающие парковки. Кроме того, две парковки теперь функционируют у станции «Тимирязевская», пишет «Газета.ру».