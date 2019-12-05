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Синоптики обещают жителям Москвы затяжную оттепель

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Синоптики обещают жителям Москвы затяжную оттепель

Москва, 5 декабря. В четверг в Москву придет оттепель и задержится как минимум на пять дней, сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее Вильфанд обращал внимание, что обычно за зиму наблюдается восемь — десять оттепелей, однако в этом году синоптики ожидают в 1,5 раза больше зимних потеплений.

По словам специалиста, в четверг «температура будет повышаться до оттепели со значениями 2–4 градуса». Теплая погода сохранится до конца недели. Оттепель принесет и теплые ночи — температура будет в районе нуля градусов, передает ТАСС.

Ранее в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Газете.ру», что большую часть европейской России в декабре ожидает резкое потепление. По его словам, в столице снежный покров до середины декабря не установится.

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Источник: ТАСС
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