Синоптики обещают жителям Москвы затяжную оттепель

Москва, 5 декабря. В четверг в Москву придет оттепель и задержится как минимум на пять дней, сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее Вильфанд обращал внимание, что обычно за зиму наблюдается восемь — десять оттепелей, однако в этом году синоптики ожидают в 1,5 раза больше зимних потеплений.

По словам специалиста, в четверг «температура будет повышаться до оттепели со значениями 2–4 градуса». Теплая погода сохранится до конца недели. Оттепель принесет и теплые ночи — температура будет в районе нуля градусов, передает ТАСС.

Ранее в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Газете.ру», что большую часть европейской России в декабре ожидает резкое потепление. По его словам, в столице снежный покров до середины декабря не установится.