Сотрудница московского банка вместе с сыном обокрала пенсионера на 8 млн рублей

Москва, 3 декабря. Сотрудница одного из банков Москвы вместе с сыном похитила 8 млн рублей со счета пенсионера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

О пропаже денег в полицию сообщил 83-летний мужчина. При проверке было установлено, что к этому причастна сотрудница банка и ее сын.

«Женщина использовала свое служебное положение и через автоматизированную систему сменила владельца расчетного счета на другое физическое лицо.Обналичить деньги она не успела», — рассказала Волк.

Злоумышленники были задержаны. При обыске в их квартире полиция обнаружила 7,5 млн рублей, происхождение которых предстоит установить. В отношении женщины и ее сына возбуждено уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Им грозит до шести лет лишения свободы с 80-тысячным штрафом. В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом, уточняет телеканал 360.