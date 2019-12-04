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Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе

Москва, 4 декабря. Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о метели, гололедице и порывах ветра до 17 м/с. Предупреждение об этом появилось на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в столице столбики термометра покажут от 1 до 3 градусов мороза, ночью температура сохранится на том же уровне. В Московской области ожидается от нуля до минус пяти. Юго-западный ветер составит 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в московском регионе до 12.00 мск 5 декабря, а из-за метели и порывистого ветра до 09:00 мск 6 декабря. Атмосферное давление составит в регионе 743 мм ртутного столба.

Ранее телеканал 360 сообщил о резком потеплении в нескольких регионах России. Всего за несколько дней колебания температуры составят 25 градусов, предупредил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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