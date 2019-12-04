Автобус и грузовик столкнулись в Подмосковье, пострадали семь человек

Москва, 4 декабря. В результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Одинцовском районе Подмосковья пострадали семь человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

Столкновение междугородного автобуса и грузового автомобиля произошло на 24 километре трассы М-1.

«Всего в автобусе было 48 человек, семь из них получили травмы», — цитирует представителя экстренных служб ТАСС.

Госпитализированы двое пострадавших.

По данным агентства, автобус выполнял рейс из Гродно (Белоруссия) в Кострому. В настоящий момент устанавливаются причины ДТП, пассажиры отправлены в гостиницу.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что автобус с работниками птицефабрики съехал в кювет в Тюменской области. В результате ДТП пострадали шесть человек.