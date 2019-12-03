Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Тематические выставки пройдут в парках Москвы

49
0 Оставить комментарий

Тематические выставки пройдут в парках Москвы

Москва, 3 декабря. Тематические фотовыставки пройдут этой зимой в московских парках, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Предстоящей зимой фотовыставки пройдут в 11 парках столицы. Большинство можно будет посетить бесплатно.

Например, «Музеон» и усадьба Воронцово пригласят москвичей и гостей столицы познакомиться с выставкой, приуроченной к 200-летию открытия Антарктиды. На центральной аллее усадьбы в феврале будут показаны снимки зарубежных фотографов Джона Веллера и Пола Никлена, а также финалиста конкурса National Geographic Станислава Захарова.

В январе в усадьбе Воронцова будет представлена экспозиция «Тайны снежного мира». Работы расскажут гостям мероприятия, какую роль снег играет в жизни людей, животных и растений.

На Крымской набережной у сухого фонтана с 26 января по 17 февраля можно будет познакомиться в выставкой «Льдинный материк».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров