Москва, 3 декабря. Тематические фотовыставки пройдут этой зимой в московских парках, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Предстоящей зимой фотовыставки пройдут в 11 парках столицы. Большинство можно будет посетить бесплатно.

Например, «Музеон» и усадьба Воронцово пригласят москвичей и гостей столицы познакомиться с выставкой, приуроченной к 200-летию открытия Антарктиды. На центральной аллее усадьбы в феврале будут показаны снимки зарубежных фотографов Джона Веллера и Пола Никлена, а также финалиста конкурса National Geographic Станислава Захарова.

В январе в усадьбе Воронцова будет представлена экспозиция «Тайны снежного мира». Работы расскажут гостям мероприятия, какую роль снег играет в жизни людей, животных и растений.

На Крымской набережной у сухого фонтана с 26 января по 17 февраля можно будет познакомиться в выставкой «Льдинный материк».