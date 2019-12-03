Пять тысяч дополнительных элементов навигации установили после запуска МЦД

Москва, 3 декабря. Пять тысяч различных элементов навигации установили после запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По данным пресс-службы, их разместили на станциях и в поездах МЦД по просьбам пассажиров. В сообщении указывается, что с первых дней запуска МЦД внимательно анализировались просьбы пассажиров по поводу навигации. Об этом пишет РИАМО.

«Пассажиры просили добавить указатели, где-то заменить или дополнить данными. На станциях МЦД появилось около 200 обновленных схем метро с диаметрами», — указывается в сообщении.

Дополнительные указатели разместили на станциях «Лобня» и «Рижская». Кроме того, на всех поездах МЦД появились новые карты метро с диаметрами, а на входных турникетах станций разместили более 900 стикеров с напоминанием о бесплатном входе.

Напомним, перехватывающие парковки открылись возле станций МЦД «Лианозово», «Волоколамская», «Кунцевская», «Беговая», «Дегунино» и «Царицыно». Также две парковки начали работать у станции «Тимирязевская».