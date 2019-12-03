Восемь перехватывающих парковок обустроили для пассажиров МЦД

Москва, 3 декабря. Перехватывающие парковки открылись возле станций Московских центральных диаметров (МЦД) «Лианозово», «Волоколамская», «Кунцевская», «Беговая», «Дегунино» и «Царицыно», кроме того, две парковки функционируют у станции «Тимирязевская». Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

По имеющимся данным, на парковках обустроили в общей сложности более 1,4 тысячи транспортных мест.

Как отметили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», с началом работы МЦД транспортная доступность улучшилась не только для тех граждан, которые пользуются городским общественным транспортом, но и для большого числа водителей, пишет «Вечерняя Москва».

Уточняется, что перехватывающие парковки главным образом подойдут для жителей отдаленных районов, которым необходимо ехать в центр города.

Как передает РИАМО, абсолютно бесплатно машину на такой парковке можно оставить с 05.30 до 02.00 при совершении не менее двух поездок на МЦД, МЦК или в метро. В первый раз необходимо воспользоваться станцией, которая находится ближе всего к парковке.