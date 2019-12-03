Сотрудники московского метро рассказали о необычных вещах, забытых в подземке

Москва, 3 декабря. Пассажиры московского метро и московского центрального кольца забыли минувшей осенью на станциях и в поездах более 3 тысяч предметов. Об этом рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Чаще всего пассажиры оставляют в метро, как и прежде, рюкзаки, сумки и чемоданы. Самые необычные предметы, обнаруженные сотрудниками подземки — телевизор, кукольный дом и сварочный аппарат.

«Осенью пассажиры Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) оставили на станциях и в вагонах поездов более трех тысяч различных предметов. Среди необычных находок, которые поступили на Склад забытых вещей в сентябре, октябре и ноябре, – барабанные палочки, сварочный аппарат, телевизор, хоккейная клюшка, кукольный дом, рация и гитара укулеле», — рассказали в пресс-службе метрополитена РИА Новости.

Около половины забытых вещей уже возвращены владельцам, в частности гавайская гитара укулеле уже нашла своего хозяина.

«Все оставленные в метро и на МЦК предметы поступают на Склад забытых вещей на станцию «Котельники». Сейчас там своих владельцев ждут телевизор, хоккейная клюшка и кукольный дом. Гавайская гитара укулеле, найденная на Московском центральном кольце, уже возвращена хозяину», — отметили сотрудники подземки.

При потере какого-либо предмета в метро пассажир может обратиться в контактный центр «Московский траснпорт» или оставить заявку в мобильном приложении «Метро Москвы». Если вещь будет обнаружена, то с заявителем свяжется работник склада, чтобы забрать забытый предмет, будет необходим удостоверяющий личность документ.