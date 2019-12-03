Два мусорных полигона в Подмосковье закроют до конца 2019 года

Москва, 3 декабря. Два мусорных полигона «Егорьевский» и «Непейно» планируют закрыть в Московской области в декабре.

В общей сложности в 2019 году хотят закрыть три полигона, общая площадь которых составляет более 40 гектаров. Как отмечает телеканал «360», в Подмосковье останется только 12 свалок, которые, отмечается, просуществуют недолго.

Планируется, что полигон «Егорьевский» закроют 12 декабря. Это решение было принято благодаря открытию 14 декабря комплекса по переработке отходов (КПО) «Восток». По данным регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, мощность предприятия составит 500 тысяч тонн в год.

«До конца года откроется пятый по счету в области КПО «Восток», после закрытия полигона «Егорьевский» весь поток отходов, который до сих пор портил жизнь жителям Егорьевска, поедет на новое предприятие КПО «Восток», — проинформировал представитель министерства.

Полигон твердых бытовых отходов «Непейно», который расположен в Дмитровском округе, перестанет работать 20 декабря. Как отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, «более 44 лет этот советский мусорный артефакт портил окружающую среду и отравлял жизнь местных жителей, но сейчас ему пришел конец».

Напомним, 29 ноября сообщалось, что мусорный полигон «Воловичи» в Коломне будет закрыт 29 ноября. Об этом в эфире телеканала «360» глава Коломны Денис Лебедев сказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву.