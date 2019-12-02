Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной метели

Москва, 2 декабря. Гидрометцентр России предупредил, что в середине недели в Москве ожидается сильная метель.

3 декабря в столичном регионе пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит 3-5 градусов мороза, в Московской области похолодает до 8 градусов мороза.

4 декабря ветер усилится до 15 метров в секунду, местами гололедица. В среду прогнозируется сильная метель. По данным Гидрометцентра, 5 декабря пройдет мокрый снег.

На выходных осадков не ожидается, пишет РИАМО.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что на европейской части России наступит оттепель.