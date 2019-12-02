Галкина с Ивлеевой заметили в подмосковном фастфуде

Москва, 2 декабря. Жительница подмосковной Апрелевки заметила в ресторане быстрого питания KFC телеведущую Анастасию Ивлееву и юмориста Максима Галкина.

В социальных сетях опубликованы фото Галкина в компании Ивлеевой и еще одного мужчины с фотоаппаратом. Вероятно, супруг Аллы Пугачевой готовит новый проект с известной телеведущей и актрисой.

«Вот никогда не знаешь, кого встретишь в Апрелевке», – написала девушка, сделавшая фото звезд.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», местная жительница не стала подходить к артистам, чтобы не мешать съемочному процессу.

Поклонники Ивлеевой считают, что телеведущая снимала новый вайн — короткое юмористическое видео для Instagram. При этом Галкин никак не прокомментировал съемки.

Экс-ведущая программы «Орел и решка» Анастасия Ивлеева стала одним из самых высокооплачиваемых блогеров страны. Ее проект AgentShow в прошлом году принес более 57 млн рублей. До 25 млн рублей в год Ивлеевой приносит реклама в соцсетях.

До того, как Ивлееву накрыла волна популярности, она работала хостес в одном из ночных клубов Петербурга.

Ранее Максим Галкин показал видео, сделанное в загородном доме в поселке Грязь. Шоумен лениво надел пушистую шапку и решил, что с утра делать ролики нельзя — он совсем сонный.