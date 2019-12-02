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Собянин предложил москвичам выбрать программу новогодней ночи

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Собянин предложил москвичам выбрать программу новогодней ночи

Москва, 2 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил горожанам выбрать программу новогодней ночи в столичных парках.

Голосование началось на сайте проекта «Активный гражданин». Москвичи могут выбрать самый любимый парк, в котором должна пройти праздничная программа, отмечает «Вечерняя Москва».

«Если хотите провести праздник в большой компании на свежем воздухе — это для вас», — написал Собянин в соцсетях.

Москву должны украсить до 16 декабря. Самая высокая елка появится на Лубянской площади, искусственные новогодние деревья украсят каждый район столицы.

Ранее Собянин пригласил горожан на катки. Для пенсионеров, студентов и детей из многодетных семей действует система скидок.

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