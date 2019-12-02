Собянин сообщил об открытии в Москве четырех круглогодичных ярмарок

Москва, 2 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил круглогодичную ярмарку на северо-востоке столицы.

В ярмарочном павильоне на улице Милашенкова можно купить фермерскую продукцию из Калужской области и Краснодарского края. На прилавках лежат мясо, рыба, сладости, пишет РИАМО.

По словам Собянина, в Бутырском районе заработала новая ярмарка. В общей сложности в Москве продукты можно купить на 18 круглогодичных ярмарках.

До конца 2019 года планируется открытие еще четырех площадок для производителей, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Собянин рассказал, кому нужна поддержка специалистов в центрах «Моя карьера».