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Патриарху Кириллу подарили картину иконописца из Оренбуржья

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Патриарху Кириллу подарили картину иконописца из Оренбуржья

Москва, 2 декабря. Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу вручили картину художника из Оренбургской области.

Делегация Орской епархии побывала в Москве на праздничном богослужении. Как сообщили в пресс-службе епархии, главе РПЦ подарили картину иконописца из Орска Виктора Кирильчука.

Как отмечает Ria56, патриарху Кириллу 20 ноября исполнилось 73 года.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) возглавил Русскую православную церковь в 2009 году после смерти Алексия II.

Ранее глава РПЦ дал совет россиянам, как справляться с жизненными трудностями.

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