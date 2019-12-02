Правоохранители проверяют «Домодедово» из-за угрозы взрыва

Москва, 2 декабря. В московском аэропорту «Домодедово» проводится проверка после информации об угрозе взрыва, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 2 декабря. Правоохранительные органы проводят проверку на территории аэропорта без эвакуации пассажиров и сотрудников. «Домодедово» продолжает работу в штатном режиме.

Волна сообщений о минировании началась в РФ с начала 2019 года. Большинство из них были ложными. Напомним, что в России ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.