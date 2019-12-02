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Полиция задержала в Москве пикетчика, искавшего «жену, ласки и котлет»

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Полиция задержала в Москве пикетчика, искавшего «жену, ласки и котлет»

Москва, 2 декабря. Холостяк устроил пикет на Красной площади, требуя найти ему жену, сообщил источник в правоохранительных органах.

Одинокий 30-летний москвич решил, что нашел идеальный способ знакомства. Он соорудил плакат и пошел в самое многолюдное место в Москве.

«Надоели пельмени и обнимать подушку, ищу жену, хочу ласки и котлет», — требовал мужчина.

Но эпатажного москвича заметили сотрудники полиции. Правоохранители доставили смутьяна в отделение и составили протокол за нарушение правил проведения пикетов, пишет KP.Ru.

Ранее в Москве прошли одиночные пикеты против сына редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который лихачил на дорогой иномарке и оскорблял других участников дорожного движения.

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