Жительница Подмосковья заказала убийство сестры жениха

Москва, 2 декабря. Жительница Подмосковья наняла киллера, чтобы расправиться с сестрой жениха, сообщил источник в правоохранительных органах.

Безработная женщина накопила 170 тысяч рублей и нашла потенциального исполнителя убийства. Неработающий мужчина решил, что кровавые деньги ему не нужны. Он сообщил в полицию о готовящемся преступлении.

Позднее киллер заявил заказчице, что якобы сделал дело. При передаче денег жительницу Подмосковья задержали. Как пишет KP.Ru, мотивом для убийства стала неприязнь между двумя женщинами.

Сестра не одобряла выбор родственника и препятствовала развитию отношений с его девушкой.

Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина наняла киллера, чтобы избавиться от партнеров по незаконному бизнесу.