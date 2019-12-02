Синоптики пообещали москвичам теплый декабрь

Москва, 2 декабря. Синоптики обнадежили москвичей, что декабрь будет теплым. Похолодание возможно во второй половине месяца, пишут «Метеовести».

Зима в европейской части России началась со снега, но в Москве немного похолодало. В первую неделю декабря температура составит 1-2 градуса мороза, к выходным термометры покажут 2-4 градуса тепла.

Декабрь по температурному режиму будет ближе к ноябрю. Под Новый год москвичи могут ждать потепление, пишет РИАМО.

Ранее столичные орнитологи дали рекомендации, когда можно начинать подкармливать зимующих птиц. Синоптики считают, что в этом году в Центральной России зима будет теплой.