Музыканты сыграют для москвичей на катке в парке Горького

Москва, 2 декабря. На катке парка Горького «Восход» начнут выступать музыканты, говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.

Исполнители будут играть на площадке «Медиарубка», которая представляет собой помещение с панорамными окнами, выходящими на каток. Выступления запланированы с пятницы по воскресенье.

С 19.00 до 23.00 москвичей порадуют живым звуком группы «Летать», Ivanovna, «Хмурый», The Neopolitans, Haru, пишет «Вечерняя Москва».

Как отмечает РИАМО, молодые музыканты могут подать заявку на выступление в парке Горького.

Напомним, что городские катки открылись в Москве 23 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан провести время на катках.