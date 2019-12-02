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Форум «Здоровая Москва» пройдет на площадке ВДНХ

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Форум «Здоровая Москва» пройдет на площадке ВДНХ

Москва, 2 декабря. Жителей российской столицы пригласили на XVIII ассамблею «Здоровая Москва», на которой обсудят, как поддержать здоровье.

Форум пройдет с 16 по 19 января на площадке ВДНХ. Там состоятся более 90 дискуссий о жизни в мегаполисах. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, мероприятие будет интересно обычным горожанам.

Медики поговорят о здоровом образе жизни, правильном питании, способах снижения веса и о том, как избежать стресса на работе, пишет «Вечерняя Москва».

В рамках ассамблеи откроется выставка достижений столичной медицины, отмечает РИАМО.

Ранее столичные власти напомнили москвичам о важности диспансеризации и сообщили, что в этом году обследование прошли около двух миллионов человек.

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