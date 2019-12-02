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Детей пригласили на лекции по астрономии и физике в Московский планетарий

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Детей пригласили на лекции по астрономии и физике в Московский планетарий

Москва, 2 декабря. Московский планетарий проведет цикл лекций для детей по астрономии и физике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Курсы стартуют в конце января 2020 года. Детей от пяти до восьми лет пригласили на шесть занятий о возникновении Солнечной системы и жизни на планетах.

Как отмечает РИАМО, для ребят проведут интересные опыты в космической лаборатории. Новая программа рассчитана на четыре группы, занятия будут проходить в выходные дни. 

Купить билет на семинар можно на сайте Московского планетария.

Ранее сообщалось, что сотрудники планетария начали обучающий курс по астрономии для взрослых слушателей.

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