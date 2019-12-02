Москвичам напомнили о важности диспансеризации

Москва, 2 декабря. Регулярное обследование позволяет выявить заболевания на ранних стадиях развития, рассказала замглавы департамента здравоохранения Москвы Елена Бродская.

Некоторые болезни протекают бессимптомно, и выздоровление зависит от того, когда человек получил профессиональную медицинскую помощь. Бродская отметила, что при диспансеризации пациенту назначается список анализов и исследований в зависимости от его возраста.

Жители Москвы старше 18 лет могут принять участие в диспансеризации, пишет издание «Вечерняя Москва». Как отмечает РИАМО, с начала 2019 года в столице прошли диспансеризацию почти два миллиона человек.

Столичные медицинские учреждения регулярно проводят для горожан семинары и лекции о здоровье. Ранее они провели беседы об укреплении середечно-сосудистой системы.