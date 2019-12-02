Аналитики назвали самый дорогой вид жилья в Москве

Москва, 2 декабря. Пентхаусы — один из самых дорогих и редких форматов на столичном рынке недвижимости. Об этом сообщается в исследовании фирмы Insigma Group, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Пентхаусами нередко считают любое жилье, расположенное на последнем этаже, но это не всегда так. Де-факто пентхаус — это полноценный частный дом с террасой или выходом на эксплуатируемую крышу, который только структурно совмещен с жилым комплексом (ЖК), где он расположен.

Как отмечают специалисты, за пентхаус в возводящемся ЖК придется отдать около 300 миллионов рублей — в пять раз дороже стандартных элитных квартир. В 12 из 18 проектов, где предлагается такой формат недвижимости, квадратный метр стоит дороже миллиона рублей. Самый «бюджетный» пентхаус в российской столице можно постараться найти за 25,4 миллиона рублей, самый дорогой — за 1,6 миллиарда рублей.

В общей сложности в московских строящихся проектах премиального и элитного классов насчитывается примерно 80 пентхаусов. Большинство из них предлагаются в Центральном административном округе.

Ранее сообщалось, что в октябре самой дорогой квартирой в Москве оказался пентхаус площадью 735 квадратных метров. Стоимость жилья на Патриарших прудах оценивалась в 2,4 миллиарда рублей.