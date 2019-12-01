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Жителей Подмосковья пригласили проверить ВИЧ-статус

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Жителей Подмосковья пригласили проверить ВИЧ-статус

Москва, 1 декабря. Акцию к дню борьбы со СПИДом запустили в Центре молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Жители Подмосковья могут бесплатно сдать кровь на ВИЧ. По словам главы ведомства Анны Поповой, продолжительность жизни людей с ВИЧ увеличилась до 51 года.

Это стало возможным благодаря эффективной терапии. Ученые активно развивают новые подходы к лечению ВИЧ-инфекции, в том числе генно-инженерные и биотехнологические методы.

Перпективным направлением является редактирование генома с помощью локализации CAS белка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) открыли в 1983 году специалисты двух независимых лабораторий в США и во Франции.

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