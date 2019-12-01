Собянин рассказал, кому помогает центр «Моя карьера»

Москва, 1 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе центра «Моя карьера» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Градоначальник отметил, что в Москве существует большой рынок труда. Но некоторым людям нужно содействие в поиске работы. Это касается пожилых москвичей, молодежи, людей с инвалидностью, пояснил Собянин.

«В этом может помочь центр «Моя карьера». Центр находится в Таганском районе», — сказал мэр города.

Здесь действует несколько программ — для людей до 30 лет, москвичей предпенсионного возраста, женщин с детьми.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла бюджет столицы на 2020-2022 годы. По мнению Собянина, это бюджет развития, он направлен на поддержку социальной сферы.

По распоряжению мэра Москвы со 2 декабря на МЦД-1 запустят удлиненные поезда.