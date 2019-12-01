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Удлиненные поезда «Иволга» запустят на МЦД-1 со 2 декабря

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Удлиненные поезда «Иволга» запустят на МЦД-1 со 2 декабря

Москва, 1 декабря. Поезда «Иволга» с 11-ю вагонами запустят на МЦД-1 со 2 декабря, сообщили в департамента транспорта Москвы.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина РЖД и ЦППК должны были увеличить число вагонов поездов Московских центральных диаметров с 9 декабря. Из-за большой популярности направления и пожеланий пассажиров вместимость поездов увеличат с понедельника.

По данным опросов, 70% пассажиров довольны поездкой на МЦД-1 и МЦД-2, которые были запущены 21 ноября. 80% респондентов отметили, что продолжат пользоваться диаметрами.

По словам Собянина, третью ветку МЦД планируется запустить через 2-3 года.

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