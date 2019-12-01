«Газель» на полном ходу врезалась в отбойник и перевернулась в Москве

Москва, 1 декабря. Грузовик наехал на отбойник и перевернулся на проспекте Маршала Жукова в Москве, пострадали три человека. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

ДТП произошло днем 1 декабря на северо-западе Москвы. По предварительной информации, «Газель» ехала на высокой скорости, водитель не смог избежать столкновения.

От сильного удара у грузовика оторвало колеса, автомобиль получил сильные повреждения. По словам очевидцев, пострадали три человека, их госпитализировали.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.