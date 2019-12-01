Прокуратура назвала самые угоняемые автомобили в Москве

Москва, 1 декабря. Популярностью у угонщиков в столице пользуются автомобили Toyota, Kia и Hyndai, сообщили в прокуратуре Москвы.

В 2019 году автовладельцы чаще всего лишались машин корейских и японских марок. С января по октябрь 2019 года в федеральный розыск были объявлены: 221 автомобиль марки Toyota, 156 автомобилей марки Kia и 140 автомобилей марки Hyndai.

На четвертой строчке по популярности у угонщиков оказались российские машины. За 10 месяцев было угнано 85 автомобилей ВАЗ. Далее идут Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), пишет «Российская газета».

В прошлом году самыми угоняемыми автомобилями были признаны Mercedes, Kia и ВАЗ.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой парень угнал автомобиль каршеринга и врезался машину известной теннисистки.

Некоторые угонщики способны обойти любую систему защиты автомобиля. Например, в мае неизвестный похитил Lexus со спутниковой охранной системой.