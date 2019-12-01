Собянин прокомментировал увеличение расходов на соцсферу в бюджете Москвы

Москва, 1 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал принятый бюджет на 2020-2022 годы «бюджетом развития», передает «Россия-1».

Ранее за бюджет проголосовали 35 из 45 депутатов — представители всех фракций Мосгордумы. По мнению Собянина, утвержденный финансовый план города, направлен на поддержку социальной сферы.

«Бюджет социальный, больше половины расходов — это социальная сфера: образование, здравоохранение, соцзащита», — отметил градоначальник, его цитирует РИАМО.

В 2020 году доходы составят более 2,7 трлн рублей, расходы — 3,1 трлн рублей. Больше средств будут тратить на развитие здравоохранения, предоставление социальных услуг населению.

Напомним, что в Москве 21 ноября запустили позда Московских центральных диаметров. По словам Собянина, МЦД-3 появится через 2-3 года. Мэр столицы также пообещал учесть мнение пассажиров при развитии МЦД.