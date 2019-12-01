«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололеда

Москва, 1 декабря. Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы и порывистого ветра.

Предупреждение действует до 04.00 3 декабря. Синоптики рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим в неблагоприятную погоду и не нарушать ПДД, пишет РИАМО.

По данным Гидрометцентра, 2 декабря в Москве температура воздуха составит 1-3 градуса мороза. 3 декабря пройдет снег, местами ожидается гололедица, ночные температуры ниже дневных — до 5 градусов мороза.

Ранее синоптики сообщили, что в начале зимы в московском регионе ожидается понижение температуры до 10 градусов мороза.