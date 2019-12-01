Более 8 тысяч человек посетили промышленные предприятия Москвы

Москва, 1 декабря. Более 8 тысяч человек побывали на экскурсиях «Открой#Моспром» с начала года, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Экскурсии провели на 30 предприятиях и в пяти музеях. Акция стартовала в марте, только за первые три дня крупнейшие производства столицы посетили 1,5 тысячи человек, пишет РИАМО.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, интерес к проекту растет. Он пояснил, что москвичам показали процесс сборки автомобилей и самолетов, изготовления колбасы и газировки, шоколада.

Экскурсии были популярны среди студентов и школьников. Власти надеются, что в 2020 году число предприятий, участвующих в проекте, будет больше.

Ранее сообщалось, что 1 декабря в Москве отмечают Всемирный день хоккея. Горожан пригласили на мастер-классы по хоккею, которые пройдут на ВДНХ.