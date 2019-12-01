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Каскадер на мотоцикле упал с четырехметровой высоты в Подмосковье

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Каскадер на мотоцикле упал с четырехметровой высоты в Подмосковье

Москва, 1 декабря. Мужчина упал с четырехметровой высоты во время циркового номера в подмосковном Сергиевом Посаде.

Пострадавшим оказался 28-летний каскадер, который выполнял сложный трюк на мотоцикле. Он ездил внутри металлической клетки в форме сферы.

В какой-то момент артист потерял контроль над мотоциклом и рухнул вниз. На место происшествия прибыла скорая помощь.

У каскадера диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы, передает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что артистка московского цирка Джамиля Козинец упала с высоты во время выполнения акробатического трюка.

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