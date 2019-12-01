Москвичей пригласили сыграть в хоккей на ВДНХ

Москва, 1 декабря. День хоккея пройдет на ВДНХ в первый день зимы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Москвичи могут принять участие в турнире по настольному хоккею или попробовать свои силы в хоккее на льду. Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что ВДНХ остается одним из лучших мест в столице для семейного отдыха.

В честь Всероссийского дня хоккея, который отмечают 1 декабря, на выставке подготовили праздничную программу. Горожан и гостей столицы ждут мастер-классы, игры, пишет РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии сезона зимних развлечений. Он пригласил москвичей на городские катки.