Москвичей предупредили о снеге и гололедице в первый день зимы

Москва, 1 декабря. Небольшой снег, на дорогах гололедица ожидается в Москве 1 декабря, пишут «Метеоновости».

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, температура воздуха составит 1-3 градуса мороза, в Московской области похолодает до 6 градусов мороза.

Ветер подует с северо-запада со скоростью до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня приблизится к норме.

Неустойчивая погода может спровоцировать ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы, пишет РИАМО.

Ранее синоптики пообещали жителям Центральной России аномально теплую зиму.