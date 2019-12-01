Ограничения для грузовиков ввели на юго-востоке Москвы

Москва, 1 декабря. Власти с 1 декабря ввели зону «грузового каркаса» в Юго-Восточном округе столицы, здесь установили более тысячи дорожных знаков.

Улицы разделены на жилую застройку и «грузовой каркас», по которому могут ездить грузовыми автомобили. В жилых зонах автомобили массой более 2,5 тонн могут только обслуживать предприятия внутри района.

Эта система внедрена в Северном, Северном-Восточном и Восточном округах Москвы. Столичные власти ввели «грузовой каркас» для улучшения экологической ситуации, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на территории Рижского грузового двора планируется построить транспортно-пересадочный узел, жилой комплекс и здание под офисы.