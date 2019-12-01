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Синоптики предупреждают о гололедице в Москве в первый день зимы

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Синоптики предупреждают о гололедице в Москве в первый день зимы

Москва, 1 декабря. Сегодня в столице ожидается небольшой снег и гололедица. Также первый день зимы принесет жителям Москвы облачную погоду и заморозки до -3 градусов, предупреждают синоптики.

В течение дня температура воздуха сохранится в пределах от -1 до -3. В ночь на понедельник, возможно, она опустится до -7. При этом в городе ожидается сильный западный и северо-западный ветер, достигающий в порывах 15 м/с, сообщает ТАСС.

Тем временем в пригороде днем температура может опуститься до -5 градусов, а ночью до -10.

В связи с гололедицей сегодня объявлен желтый уровень опасности на дорогах. Ранее синоптики уже предупреждали жителей и гостей российской столицы о надвигающихся осадках.

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Источник: ТАСС
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