«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

Москва, 30 ноября. «Желтый» уровень погодной опасности подлили в Москве и Московской области из-за гололедицы. Сообщение об этом распространила метеослужба региона.

Уточняется, что погода будет оставаться потенциально опасной до 13.00 2 декабря. Ранее и. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что первые дни декабря будут довольно морозными, но в середине следующей недели в Москву придет первая зимняя оттепель.

«На лыжах не покатаешься, снежную бабу не слепишь, но глаз радоваться будет. Потом будет зимняя погода — легкий умеренный мороз», — цитирует эксперта телеканал 360.

5 декабря температура воздуха в Москве поднимется до +3 градусов тепла. В пятницу столбики термометра покажут такие же значение, пройдет небольшой снег.