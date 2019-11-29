В Москве закончено возведение Северо-Западной хорды

Москва, 29 ноября. Сегодня в Москве официально завершилось строительство новой скоростной магистрали – Северо-Западной хорды. Предполагается, что она снизит транспортную нагрузку на нескольких центральных улицах столицы, в том числе разгрузит Третье транспортное кольцо и МКАД.

Финал строительства СЗХ ознаменовал ввод в эксплуатацию уникального балочного моста в Нижних Мневниках. Об этом журналистам сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня большое событие в дорожном строительстве Москвы. Построен уникальный балочный мост в Нижних Мневниках, с вводом которого закончено строительство всей Северо-Западной хорды. Здесь раньше было «бутылочное горлышко». Этот уникальный для страны с точки зрения инженерии мост даст возможность полноценно пользоваться хордой, которая примыкает к трассе Москва – Санкт-Петербург, открывшейся на этой неделе», — прокомментировал Сергей Собянин.

Новая трасса проходит через северные и западные районы столицы, соединяя крупные городские магистрали, такие как Мичуринский проспект, Ленинградское, Рублевское, Звенигородское шоссе и другие. Общая длина дорог СЗХ, включая съезды и искусственные сооружения, составляет 83 км, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Напомним, на прошлой неделе был дан старт движению поездов на Московских центральных диаметрах. Многие жители столицы отметили, что МЦД упростил жизнь горожан.