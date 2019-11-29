Рекордные три миллиона пассажиров воспользовались поездами МЦД за неделю

Москва, 29 ноября. Поездами на МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» за неделю воспользовались почти три миллиона человек, сообщила пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.

Москвичи и жители области по достоинству оценили новый комфортный транспорт, который запустили по двум центральным диаметрам. Поезда ходят каждые пять минут: опоздать на электричку практически нереально. График работы движения поездов максимально удобный — с пяти часов утра до часу ночи.

По маршрутам курсируют новые поезда «Иволга». В ближайшее время комфортные составы удлинят на пять вагонов. Однако Попова отметила, что принципиально дожидаться «Иволгу» на перроне не обязательно.

«В этом и идея МЦД. Вы можете прийти на станцию и сесть в любой поезд, — приводит ее слова «Звезда». — Они ходят в тактовом режиме, чтобы пассажир не ждал нужного поезда».

В пресс-службе ЦППК отметили, что за неделю поездами на МЦД воспользовались около трех миллионов человек — это рекордные показатели.

Первые две недели работы МЦД после открытия проезд будет бесплатным. Потом стоимость билета будет зависеть от расстояния. Для путешественников внутри «Центральной зоны» (в пределах Москвы) проезд составит 38 рублей. Для пассажиров из зоны «пригород» (по территории Подмосковья) — 54 рубля, а для отправляющихся в «дальнюю» зону — по 23 рубля за каждые десять километров.

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, что думают жители Москвы и области о новом «наземном метро».