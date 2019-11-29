Синоптики предупредили москвичей о погодных сюрпризах в выходные

Москва, 29 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупредили об осадках в виде дождя и снега в выходные.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» метеоролог Евгений Тишковец, в субботу и воскресенье москвичей ожидает много погодных сюрпризов. Синоптик предупредил, что сначала пойдет проливной дождь, а затем — снег. Оттепель сменится похолоданием, на дорогах может образоваться гололедица.

По словам Тишковца, на российскую столицу надвигается атлантический циклон, который принесет с собой дожди. Об этом пишет «Ридус».

«С вечера пятницы начнется дождь. Он будет идти всю субботу. Выльется пятая часть месячной нормы осадков. И начнется оттепель», — сказал специалист, отметив, что столбик термометра поднимется до трех градусов тепла.

Эксперт предупредил, что уже в субботу погода изменится: дождь будет переходить в мокрый снег, а к полуночи столбик термометра опустится до нуля, «осадки будут идти исключительно в твердой фазе».

Ведущий специалист «Фобоса» рассказал, что «влага, которая выльется на просторы Среднерусской равнины, начнет стремительно замерзать, и образуется мощный обширный панцирь льда».

Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.