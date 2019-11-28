Мусорный полигон «Воловичи» будет закрыт 29 ноября

Москва, 28 ноября. Мусорный полигон «Воловичи» в Коломне будет закрыт 29 ноября. Об этом в эфире телеканала «360» глава Коломны Денис Лебедев сказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Завтра у меня основное мероприятие — выполнение вашего поручения, которое было дано мне при открытии ТКО «Мячково» — закрытие полигона «Воловичи». Завтра я собираю людей, которые стояли тогда на переходах, беру замок, и мы закрываем полигон «Воловичи»», — сказал глава Коломенского городского совета.

Заместитель представителя Московской области Евгений Хромушин сказал, что мусоросортировочный комплекс в Мячкове в полном объеме начнет получать отходы для дальнейшей переработки, благодаря чему можно будет закрыть «Воловичи».

«Тот комплекс, который мы запустили на пуско-наладку, около деревни Мячково, вчера получил лицензии и соответственно этот комплекс с завтрашнего дня в полном объеме начнет получать отходы для современной индустриальной переработки, тем самым позволяя нам завтра в 10 утра закрыть полигон «Воловичи», — сообщает Хромушин.

Зампред также рассказал, что дорогу на свалку заблокируют бетонными блоками, чтобы мусоровозы не могли к ней подъехать. А также сказал, что в 2021 году начнется ее рекультивация.

«Мы решили перегородить дорогу бетонными блоками, чтобы не было вопросов — а вдруг завтра мусор повезут, а вдруг шлагбаум откроете. Мы перегородим подъезд к полигону бетонными блоками, повесим соответствующий плакат, что полигон закрыт и соответственно жители, которые выходили на дороги и просили власть закрыть эту помойку, смогут убедиться, что она свою деятельность прекратила, и будут ждать дальше, когда наши коллеги из Минэкологии в 2021 году начнут мероприятия по ее рекультивации», — говорит Евгений Хромушин.

Губернатор области выделил важность рекультивации мусорного полигона и подготовку программы дегазации.

«Мы не просто закроем «Воловичи». Мы обязательно сделаем проект рекультивации полигона, чтобы он не портил вид, не доставлял хлопот. Мало того, что надо закрыть полигон, надо вложить деньги в его рекультивацию, дегазацию», — подчеркивает Воробьев.

Также он отметил роль президента в ликвидации свалки.