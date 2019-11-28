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Губернатор Подмосковья запустил движение по мосту в Щелково и путепроводу в Балашихе

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Губернатор Подмосковья запустил движение по мосту в Щелково и путепроводу в БалашихеКрасногорск, 28 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной церемонии открытия движения по мосту в Щелково и путепроводу в Балашихе.

Мост через Клязьму соединил центральный и заречный районы Щелкова. Переправа избавит жителей Щелково от постоянных пробок, от которых буквально задыхался центр города.

«Я очень надеюсь, что жители почувствуют изменения в логистике, в уличном движении с запуском этого инфраструктурного объекта», — отметил Воробьев после запуска движения по щелковскому мосту.

Кроме того, губернатор Московской области запустил движение автотранспорта по путепроводу в Балашихе, который связал два шоссе Энтузиастов и Носовихинское шоссе. Путепровод сможет пропускать более 30 тысяч автомобилей в сутки, передает телеканал «360».

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Источник: «360»
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