Губернатор Подмосковья запустил движение по мосту в Щелково и путепроводу в Балашихе

Красногорск, 28 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной церемонии открытия движения по мосту в Щелково и путепроводу в Балашихе.

Мост через Клязьму соединил центральный и заречный районы Щелкова. Переправа избавит жителей Щелково от постоянных пробок, от которых буквально задыхался центр города.

«Я очень надеюсь, что жители почувствуют изменения в логистике, в уличном движении с запуском этого инфраструктурного объекта», — отметил Воробьев после запуска движения по щелковскому мосту.

Кроме того, губернатор Московской области запустил движение автотранспорта по путепроводу в Балашихе, который связал два шоссе Энтузиастов и Носовихинское шоссе. Путепровод сможет пропускать более 30 тысяч автомобилей в сутки, передает телеканал «360».