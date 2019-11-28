Желтую ветку метро Москвы продлят до аэропорта «Внуково» в 2022 году

Москва, 28 ноября. Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта «Внуково» в 2022 году, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На участке желтой ветки до московского аэропорта ведется обустройство строительных площадок. Протяженность участка составит 5,6 км, на нем появятся станции «Пыхтино» и «Внуково», пишет РИАМО.

По словам Бочкарева, маршрут пройдет вдоль линии «Аэроэкспресс». На реализацию проекта выделено почти 34,5 млрд рублей, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что третью линию Московских центральных диаметров (МЦД) запустят через 2-3 года.