Собянин рассказал, когда запустят МЦД-3

Москва, 28 ноября. Третью линию Московских центральных диаметров запустят через 2-3 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Третья ветка протянется от Зеленограда до Раменского, длина маршрута составит 88 километров. На МЦД-3 разместятся 43 станции, пишет «Вечерняя Москва».

«Следующий этап – МЦД-3, зеленоградская ветка. Я думаю, что нам понадобится еще два-три года», — сказал градоначальник, его слова приводит РИАМО.

Собянин пояснил, что строительство «наземного метро» экономически выгодней, чем прокладка метро. Напомним, что 21 ноября были запущены МЦД-1 и МЦД-2, которые соединили столицу с Московской областью.

Ранее сообщалось, что на МЦД установили более 165 cхем метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне пообщались с пассажирами МЦД.